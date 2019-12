Avis de décès : Madame Béatrice COULON, née GOMEZ

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

LE BREUIL



Olivia COULON,

sa fille ;

Ses oncles et ses tantes ;

Ses cousins et ses cousines ;

ainsi que toute la famille,

ont l'immense douleur

de vous faire-part du décès de



Madame Béatrice COULON née GOMEZ

survenu le 26 décembre,

à l'âge de 61 ans,

à l'Hôtel-Dieu du Creusot,

où elle repose au funérarium.

Ses obsèques religieuses seront célébrées

le mardi 31 décembre à 10h30,

en l'église du Breuil,

suivies de l'inhumation

au cimetière de la commune.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.



P.F. ROC ECLERC 26 BD H.P. SCHNEIDER 71200 LE CREUSOT