Avis de décès : Madame Alice RYCHLIK née JEDRESYK

Montceau-les-Mines, Saint-Marcel, Mouzillon (44)

Marie-Claire et Michel Malaville,

ses enfants,

Pierre-Yves, son petit-fils et son épouse, Priscilla,

Elouan, Timothée,

ses arrière petits-fils adorés,

Lucie Lutynski,

sa belle-soeur,

ses neveux et nièces,

ainsi que toute la famille,



ont la tristesse de vous faire part du décès de



Madame Alice RYCHLIK née JEDRESYK

survenu à l'âge de 86 ans.



Alice repose à la chambre funéraire du Bassin Minier (37 avenue de Rugny Bois du Verne) à Montceau.



Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 27 décembre à quatorze heures trente en l'église Notre-Dame.



La famille remercie très sincèrement Julien et Carine, ses infirmiers, Florence et Jaïna, ses aides à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement ainsi que la direction et le personnel de la résidence Henri Malot.



Et rappelle à votre souvenir

Albin son époux

décédé en 2016.



Cet avis tient lieu de faire part et de remerciements.





PF BRELAU MONTCEAU TEL 03-85-58-70-97