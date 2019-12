Avis de décès : Jacques BOURILLOT

Charmoy

Jacques BOURILLOT

Simone Gilot,sa compagne ;Marie-Claire et Jean-Jacques Giroux,Geneviève et Rémy Comeau,Nathalie et Dominique Duverne,Sandrine et Jean-Pierre Labeaune,ses enfants ;Anne-Laure et Sébastien,Julien (?),Romain et Emilie,Benoît et Angéline,Claudine et Fabien,Valentin et Lisa,Gaëlle, Baptiste, Léa, Emile,ses petits-enfants ;Louane, Candice, Léana,ses arrière petites-filles ;Thérèse et Roland Carteron,Ssa sœur et son beau-frère ;Danièle Perrault,sa belle-sœur ;Ses neveux et nièces,ses cousins, cousinesMireille et Jean-François,ses amisainsi que toute la famille et amisont la tristesse de vous faire partdu décès desurvenu à l’âge de 83 ans.Ses obsèques religieuses auront lieule mardi 31 décembre à 14h30,en l’église de Charmoy.Pas de plaques.Cet avis tient lieu de faire-partet de remerciements.