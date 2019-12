Avis de décès : Jacqueline GIRARDON

Le Creusot

Montceau les Mines

Jacqueline GIRARDON

POMPES FUNEBRES VIOLLON

8 RUE DE POLOGNE

71200 LE CREUSOT

TEL : 03.85.55.36.56

Mireille et Jean-Loup Chanlon,sa fille et son gendre ;Nathalie et Anthony,Sandrine et Sébastien,Christelle et Geoffrey,ses petites-filles et leurs conjoints ;Enzo, Théo, Lucas, Timéo,ses arrière-petits-enfants ;Paul et Mireille Girardon,son frère et sa belle-sœur,Ses neveux ;ainsi que toute la famille et amisont la tristesse de vous faire partdu décès desurvenu à l’âge de 90 ans.Jacqueline repose aufunérarium de l’Hôtel Dieu.Ses obsèques religieuses auront lieule mardi 7 janvier à 14h30,en l’église Saint Henri.La famille remercie le personnelde l’Ehpad Saint Henri poursa gentillesse et son dévouement.Cet avis tient lieu de faire-partet de remerciements.