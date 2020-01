Avis de décès : Gabrielle GAUTHY

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

La Grande Verrière - Monthelon

Marie-Louise SENICOURT, sa sœur ;

Jean-Pierre et Christine SENICOURT,

Christian et Anne-Marie SENICOURT,

Gilbert et Fabienne SENICOURT,

Marie-Françoise et Alain DUGARDIN, ses neveux et nièces ;

ses petits neveux, petites nièces

ses arrière petits neveux et arrière petites nièces ;

ainsi que toute sa famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Gabrielle GAUTHY

Survenu le 31 Décembre 2019 à l’âge de 93 ans.



La cérémonie religieuse sera célébrée le Mardi 7 Janvier 2020 à 15h00 en l’église de Monthelon.

Condoléances sur registres.



Gabrielle repose à la chambre funéraire Jondeau, 10 rue d’Autun à Etang sur Arroux.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.





Pompes funèbres Jondeau 10/12 route d’Autun 71190 ETANG SUR ARROUX Tel : 03 85 82 24 60 Mail : pompesfunebres@jondeau.fr