Avis de décès : Denis LAROCHE, dit «Nini»

> ÉTAT CIVIL > Décès - Avis de décès

Broye - Marmagne



Marianne,

sa fille ;

Nadine,

sa compagne ;

Christophe et Martine,

son frère et sa belle-sœur ;

Florent, Vincent,

ses neveux ;

Ses oncles et tantes,

ses cousins et cousines ;

ainsi que toute sa famille ;

ont la douleur de vous faire part

du décès de



Denis LAROCHE dit «Nini»

survenu le 23 Décembre,

à l’âge de 51 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée

le Samedi 28 Décembre à 10 heures,

en l’église de Broye, suivie de la

crémation dans l’intimité familiale.

Fleurs naturelles uniquement.

Condoléances sur registres.

Denis repose à la

chambre funéraire Jondeau

10 rue d’Autun à Etang sur Arroux.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.



Pompes Funèbres JONDEAU 12 route d'Autun 71190 ETANG SUR ARROUX Tél : 03 85 82 24 60