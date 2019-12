Avis de décès : Alice DEPOIL, née RICHARD

Le Creusot, Broye

Alice DEPOIL

née RICHARD

Jean,

POMPES FUNEBRES VIOLLON

8 RUE DE POLOGNE

71200 LE CREUSOT

TEL : 03.85.55.36.56

Marie-Claude Depoil,Jacqueline et Bernard Lacour,Jean-Michel et Marie-Laure Depoil,ses enfants ;Ses quatre petits-enfants ;Sa sœur, ses frères,beau-frère, belles-sœurs,Ses neveux et niècesainsi que toute la famille et amisont la tristesse de vous faire partdu décès desurvenu le 27 décembre,à l’âge de 88 ans.Alice repose au Complexe funéraireViollon 10 rue de Pologne au Creusot.Ses obsèques religieuses auront lieule jeudi 2 janvier à 10h30,en l’église Saint Eugène.La famille rappelle à votre souvenirson époux décédé en 2015et remercie le personnelde l’EHPAD St Henri pour sagentillesse et son dévouement.Fleurs naturelles uniquement.Cet avis tient lieu de faire-partet de remerciements.