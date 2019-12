Vous adorez lire et vous aimeriez partager vos émotions, vous aimeriez faire découvrir vos coups de cœur, vos auteurs favoris ?Vendredi 3 janvier 2020 à 17h00 ce sera l'occasion de le faire au café-épicerie le Petit carbillet, à Marmagne.Venez rejoindre une équipe de fidèles et sympathiques débatteurs pour des discussions passionnantes qui se déroulent en toute simplicité.Les organisateurs ont fait de cette simplicité la base des échanges. C'est le gage d'un agréable moment de détente et d'enrichissement.Alors, amis lecteurs, à très bientôt au Petit carbillet pour la trente-sixième !!!