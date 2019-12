GREVE A LA SNCF : Combien de TER, vendredi, au départ du Creusot, et sur le réseau en Bourgogne - Franche-Comté

La galère continue pour les usagers.



Communiqué de la SNCF :

TGV

Bourgogne – Franche – Comté vers et depuis Paris

Bourgogne – Franche – Comté vers et depuis les régions SUD, Grand EST…

TER Bourgogne Franche – Comté

En raison d’une grève nationale interprofessionnelle, la circulation ferroviaire sera toujours fortement perturbée sur l’ensemble du réseau vendredi 20 décembre.PREVISIONS DE TRAFIC RÉGIONAL BOURGOGNE - FRANCHE - COMTEPOUR LA JOURNEE DU VENDREDI 20 DECEMBRELe Creusot-Paris : 5 allers et 7 retoursMacon-Paris : 5 allers et 8 retoursDijon-Paris : 8 allers et 9 retoursMontbard-Paris : 4 allers et 4 retoursBesançon-Paris : 4 allers et 6 retoursDole - Paris : 1 allers et 3 retoursBelfort-Paris : 5 allers et 6 retoursLuxembourg-Marseille : 1 aller - retour via Dijon-Besançon - BelfortLuxembourg-Montpellier : 1 aller - retour via Dijon-Besançon - BelfortStrasbourg-Marseille : 1 aller-retour via Dijon - Besançon - BelfortFrankfurt-Marseille : 1 aller-retour via Besançon-Belfort - ChalonIntercitésParis Clermont (via Nevers) : 4 allers – retoursATTENTION !!En cette période des fêtes, de nombreux clients souhaitent emprunter les TER longue distance notamment au départ de Paris.Pour vendredi, samedi et dimanche, tous les trains TER circulant sur les lignes suivantes sont déjà complets :- Paris-Auxerre-Clamecy- Paris-Auxerre- Avalon- Paris-Dijon-Lyon- Paris-Laroche-MigennesLes ventes de billets sur ces trains sont fermées. Les clients n’ayant pas de billet doivent reporter leur voyage.1 circulation sur 2 en moyenne sur la Région, comprenant 250 trains et 75 carsLes 250 trains sont répartis ainsi :2 allers - retours Paris <>Lyon5 allers -retours Dijon <> Lyon2 allers - retours Paris <> Dijon1 aller Sens – Dijon1 aller Macon > Lyon7 allers - retours Laroche <> Paris2 allers – retours Laroche <> Avallon1 aller – retour Laroche <> Clamecy2.5 allers - retours Dijon <> Laroche : 2 Laroche > Dijon, 3 Dijon >Laroche,5 allers - retours Dijon <> Chalon,4.5 allers - retours Dijon <> Is-sur-Tille3 allers - retours Dijon <> Nevers5.5 allers - retours Nevers <> Decize,1 aller – retour Dijon <> Bourg en Bresse1 aller Dijon > St Amour + 1 retour St Amour > Dijon (avec changement à Seurre)1 aller Laumes <> Is sur tille1 aller-retour Chalon <> Montchanin3 allers - retours Montchanin <> Paray le Monial9 allers - retours Dijon <> Besançon, + 1 aller Dijon - Besançon10 allers - retours Besançon – Besançon TGV3 allers - retours Besançon <> Lons le saunier7.5 allers - retours Besançon <> Belfort,1 aller – retour Montbéliard <> Belfort7 allers – retours Vesoul <> Belfort3 allers - retours Besançon <> Le Valdahon1.5 allers - retours Besançon <> Morteau (2 Morteau > Besançon /1 Besançon > Morteau)1 aller Besançon La chaux de fonds1 aller la chaux de fonds - Morteau2.5 aller retours Dole <> Pontarlier2 allers Frasne > Pontarlier1 aller Pontarlier > Vallorbe1 aller Dole > Mouchard1 aller Mouchard > Besançon10 allers - retours Meroux <> Delle4 aller - retour Belfort <> Delle9 allers retours Belfort – Meroux3 allers – retours Frasne <> Neuchâtel,2 AR Frasne Vallorbe + 2 Vallorbe FrasneLes 75 cars de substitution circuleront sur les axes :- Auxerre / Laroche- Chalon / Montchanin / Etang,- Montchanin/Paray,- Etang/Autun- Nevers /Cosne- Dijon / Seurre- Les Laumes / Dijon / Is sur tille- Paray / Lyon- Dole / Andelot / St Claude- Belfort / Vesoul / Epinal.Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train ou car sur l'Assistant SNCF et sur le site TER Bourgogne – Franche – Comté.