GREVE A LA SNCF : Combien de TER, samedi, au départ du Creusot, et sur le réseau en Bourgogne - Franche-Comté et combien de TGV au départe de Creusot TGV

Un peu plus ici... Un peu moins là...



Communiqué de la SNCF :

TRAFIC TGV

Bourgogne – Franche – Comté vers et depuis Paris

Bourgogne – Franche – Comté vers et depuis le SUD, Grand EST…

TGV INOUI, OUIGO ET INTERCITÉS

TRAFIC INTERCITÉS

TRAFIC TER BOURGOGNE FRANCHE – COMTÉ

En raison d’une grève nationale interprofessionnelle, la circulation ferroviaire sera toujours fortement perturbée sur l’ensemble du réseau samedi 28 décembre 2019.PREVISIONS DE TRAFIC RÉGIONAL BOURGOGNE - FRANCHE - COMTEPOUR LA JOURNEE DU SAMEDI 28 DECEMBREEn Bourgogne – Franche - Comté, le niveau de trafic sera très perturbé.Le Creusot-Paris : 3 allers et 4 retoursMâcon-Paris : 5 allers et 4 retoursDijon-Paris : 5 allers et 4 retoursMontbard-Paris : 2 allers et 2 retoursBesançon-Paris : 3 allers et 3 retoursDole - Paris : 0 aller et 1 retourBelfort-Paris : 4 allers et 4 retoursStrasbourg-Marseille : aucune circulationFrankfurt-Marseille : aucune circulationLuxembourg-Montpellier : aucune circulationPour assurer les départs en vacances et le traditionnel chassé-croisé de cette période de Noël, SNCF garantit un plan de transport renforcé.Nous avons concentré nos efforts sur les 27, 28 et 29 décembre avec une moyenne de 6 TGV sur 10, soit 20 % de trains en plus par rapport au premier week-end de départ en vacances. Cela correspond à plus de 1 300 TGV et Intercités.À partir d’aujourd’hui vendredi 27 décembre 2019, tous les TGV INOUI, OUIGO et Intercités qui circulent jusqu’au 2 janvier 2020 inclus sont garantis et visibles sur l’Assistant SNCF, sur OUI.sncf et tous les autres canaux de vente.Le service Junior&Cie est assuré dans les trains TGV et Intercités garantis jusqu’au 2 janvier.Les familles ont été recontactées par sms ou mail : 200 enfants vont en bénéficier et les réservations sont de nouveau ouvertes pour les familles désireuses de faire voyager leurs enfants grâce à ce service. Lorsque le train est supprimé, les familles peuvent se reporter dans un train garanti qui propose ce service.Tous les clients ont été recontactés et informés de la circulation de leur train par mail et SMS.• Le voyage est confirmé et garanti pour la plupart d’entre eux.• Les clients dont le train est supprimé ont la possibilité de se reporter dans un train dont la circulation est garantie.• Les clients ne voyageant plus sont invités à annuler leur billet en ligne et sans frais pourlibérer leur place pour un autre voyageur.Les échanges sont sans frais et sans surcoût, sur la même destination quelle que soit la date choisie. La gratuité est visible sur les dernières étapes de l’opération d’échanges en ligne ou sur les bornes libre-service.Cas particuliers lors des échanges : lorsqu’il s’agit de n’échanger que l’aller sur un tarif aller-retour, ou lorsque la destination est proche mais différente de celle du billet initial, la levée des frais lors de l’échange n’est pas effective.Il est recommandé alors d’acheter un nouveau billet sans annuler le billet initial, le remboursement du billet racheté est garanti. Il se fera dans les semaines à venir en sollicitant le service après-vente.Des places sont encore disponibles chaque jour dans les TGV et IntercitésLes clients à la recherche de places sont invités à vérifier plusieurs fois les disponibilités sur les sites ou applications : d’autres clients annulant leurs voyages jusqu’à la date de départ, les places sont ainsi libérées et de nouveau accessibles pour les échanges ou les réservations. Des places de dernière minute sont disponibles pour les voyageurs qui le souhaitent.Paris Clermont (via Nevers) : 4 allers-retours4 circulations sur 10 en moyenne sur la Région (train + bus)Axe Dijon - Lyon via Chalon sur Saône6 allers-retoursAxe Dijon - Chalon sur Saône7 allers-retoursAxe Paris Gare de Lyon ou Paris Bercy - Laroche Migennes10 allers-retoursAxe Laroche-Migennes - AuxerreCars de substitutionAxe Dijon - Laroche-Migennes2 allers-retoursAxe Paris - Dijon via Laroche-Migennes1 aller-retourAxe Paris - Lyon via DijonPas de circulation directeAxe Dijon - Is-sur-Tille6 allers-retoursAxe Dijon - Seurre – St Amour2 allers et 3 retoursAxe Dijon - Nevers4 allers-retoursAxe Nevers - Cosne Sur Loire2 allers-retours et cars de substitutionAxe Nevers - Decize5 allers-retours et cars de substitutionAxe Montchanin - Chalon Sur Saône1 aller – retour et cars de substitutionAxe Montchanin - Paray Le Monial3 allers - retours et cars de substitutionAxe Paray le Monial - LyonCars de substitutionAxe Dijon - Besançon7 allers - retoursAxe Besançon - Belfort7 allers retoursAxe Frasne - Neuchâtel3 allers-retoursAxe Dole - PontarlierCars de substitutionAxe Dole - ST- ClaudeCars de substitutionAxe Besançon-Viotte - Besançon TGV15 allers-retoursAxe Besançon - Morteau4 allers-retours avec selon les heures un terminus à ValdahonAxe Besançon - Lons-le-Saunier3 allers-retoursAxe Belfort - Vesoul5 allers-retours et des cars de substitutionAxe Belfort - Meroux - Delle17 allers retours avec selon les heures un terminus à Meroux ou DelleDes cars de substitution circuleront sur les axes :- Auxerre / Laroche- Chalon / Montchanin / Etang,- Montchanin/Paray,- Etang/Autun- Nevers /Cosne- Dijon / Seurre- Les Laumes / Dijon / Is sur tille- Paray / Lyon- Dole / Andelot / St Claude- Belfort / Vesoul / Epinal.Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train ou car sur l’Assistant SNCF et sur le site TER Bourgogne – Franche – Comté.Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains et cars du lendemain seront disponibles tous les jours à 17h00 sur l’application l’Assistant SNCF et tous les autres canaux d’information SNCF.POUR EN SAVOIR PLUSÉchange et remboursementLes voyageurs possédant un billet de train TGV INOUI, OUIGO, Intercités peuvent effectuer avant le départ une demande d’échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s’ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables.L’échange et/ou le remboursement peuvent s’effectuer dans les agences de voyage agréées SNCF, sur les sites et les applications.Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains du lendemain seront disponibles tous les jours à 17h00 sur l’application l’Assistant SNCF et sur tous les autres canaux d’information SNCF.Solutions alternatives de mobilités et de servicesSur les différents canaux de ventes et d’information, plus d’une trentaine de solutions alternatives sont disponibles : covoiturage (courte et longue distance), parkings, location de véhicules, VTC et taxis, trottinettes, vélos et scooters libre-service, consignes à bagages et espaces de co-working.SUR LE WEB transilien.com pour les horaires Transilien par gareter.sncf.com pour les horaires TER par régions