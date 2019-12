GREVE A LA SNCF : Combien de TER, mercredi, au départ du Creusot, et sur le réseau en Bourgogne - Franche-Comté

Du mieux sur la ligne TGV et sur la ligne Dijon - Nevers.



Communiqué de la SNCF :

TER Bourgogne Franche – Comté

En raison d’une grève nationale interprofessionnelle,la circulation ferroviaire sera toujours fortement perturbée sur l’ensemble du réseau mercredi 18 décembre 2019.PREVISIONS DE TRAFIC RÉGIONAL BOURGOGNE - FRANCHE - COMTEPOUR LA JOURNEE DU MERCREDI 18 DECEMBRETGVLe Creusot-Paris : 9 allers et 7 retoursMacon-Paris : 7 allers et 6 retoursDijon-Paris : 3 allers-retoursMontbard-Paris : 2 allers-retoursBesançon-Paris : 2 allers-retoursBelfort-Paris : 3 allers-retoursIntercitésParis Clermont (via Nevers) : 1 train sur 44 circulations sur 10 en moyenne sur la Région avec 174 trains et 83 carsLes 174 trains sont répartis ainsi :6 allers -retours Dijon <> Lyon1.5 allers - retours Paris <> Dijon (2 Dijon > Paris / 1 Paris > Dijon)1 aller Macon > Lyon6 allers - retours Laroche <> Paris3 allers - retours Dijon <>Laroche,4 allers - retours Dijon <> Chalon,3 allers - retours Dijon <> Is-sur-Tille,3 allers - retours Dijon <> Nevers5 allers - retours Nevers <> Decize,1.5 allers - retours Nevers <> Cosne (2 Cosne Nevers – 1 Nevers Cosne)2 allers Dijon > St Amour1 retour St Amour > Dijon (avec changement à Seurre)Nouveautés (reprises des circulations) :1 aller Dijon > Les Laumes1 aller-retour Chalon <> Montchanin1 aller Decize > Cosne1 aller Dole > Pontarlier3 allers - retours Montchanin <> Paray le Monial1 aller-retour les Laumes <> Is sur tille2 allers - retours Besançon – Besançon TGV7 allers - retours Dijon <> Besançon, + 2 allers Besançon > Dijon3 allers - retours Besançon <> Le Valdahon2 allers - retours Besançon <> Morteau2.5 allers - retours Besançon <> Lons le saunier (3 Besançon > Lons le Saunier / 2 Lons le Saunier > Besançon)6 allers - retours Besançon <> Belfort,2 allers – retours Montbéliard <> Belfort5.5 allers – retours Vesoul <> Belfort (6 Belfort > Vesoul / 5 Vesoul > Belfort)10 allers - retours Meroux <> Delle1 aller - retour Belfort <> Delle3 allers – retours Frasne <> Neuchâtel,Les 83 cars de substitution (entre 1 et 4 A/R selon les lignes) circuleront sur les axes :- Auxerre / Laroche- Chalon / Montchanin / Etang,- Montchanin/Paray,- Etang/Autun- Nevers /Cosne- Dijon / Seurre- Les Laumes / Dijon / Is sur tille- Paray / Lyon- Dole / Andelot / St Claude- Belfort / Vesoul / Epinal.Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train ou car sur l'Assistant SNCF et sur le site TER Bourgogne – Franche – Comté.