GREVE A LA SNCF : Combien de TER, mardi, au départ du Creusot, et sur le réseau en Bourgogne - Franche-Comté et combien de TGV au départ de Creusot TGV

Communiqué de la SNCF :

TRAFIC TGV

Bourgogne – Franche – Comté vers et depuis Paris

Bourgogne – Franche – Comté vers et depuis le SUD, Grand EST…

TGV INOUI, OUIGO ET INTERCITÉS

TRAFIC INTERCITÉS

TRAFIC TER BOURGOGNE FRANCHE – COMTÉ

En raison d’une grève nationale interprofessionnelle, la circulation ferroviaire sera toujours fortement perturbée sur l’ensemble du réseau mardi 31 décembrePREVISIONS DE TRAFIC RÉGIONAL BOURGOGNE - FRANCHE - COMTEPOUR LA JOURNEE DU MARDI 31 DECEMBRELe Creusot-Paris : 7 allers et 6 retoursMâcon-Paris : 5 allers et 6 retoursDijon-Paris : 4 allers et 7 retoursMontbard-Paris : 2 allers et 1 retourBesançon-Paris : 3 allers et 4 retoursDole - Paris : 1 aller et 1 retourBelfort-Paris : 5 allers et 5retoursStrasbourg-Marseille : 2 allers et 1 retourFrankfurt-Marseille : 1 retourLuxembourg-Montpellier : 1 aller et 1 retourTous les TGV INOUI, OUIGO et Intercités qui circulent jusqu’au 2 janvier 2020 inclus sont garantis et visibles sur l’Assistant SNCF, sur OUI.sncf et tous les autres canaux de vente.Tous les clients ont été recontactés et informés de la circulation de leur train par mail et SMS.• Le voyage est confirmé et garanti pour la plupart d’entre eux.• Les clients dont le train est supprimé ont la possibilité de se reporter dans un train dont la circulation est garantie.• Les clients ne voyageant plus sont invités à annuler leur billet en ligne et sans frais pour libérer leur place pour un autre voyageur.Des places sont encore disponibles chaque jour dans les TGV et Intercités.Les clients à la recherche de places sont invités à vérifier plusieurs fois les disponibilités sur les sites ou applications : d’autres clients annulant leurs voyages jusqu’à la date de départ, les places sont ainsi libérées et de nouveau accessibles pour les échanges ou les réservations. Des places de dernière minute sont disponibles pour les voyageurs qui le souhaitent.Le service Junior&Cie est assuré dans les trains TGV et Intercités garantis jusqu’au 2 janvier.Les familles ont été recontactées par sms ou mail et les réservations sont de nouveau ouvertes.Lorsque le train est supprimé, les familles peuvent se reporter dans un train garanti qui propose ce service.Paris Clermont (via Nevers) : 3 allers-retours5 circulations sur 10 en moyenne sur la Région (train + bus)Axe Dijon <> Lyon6 allers-retoursAxe Dijon <> Chalon sur Saône10 allers-retoursAxe Paris Gare de Lyon ou Paris Bercy <> Laroche Migennes10 allers et 11 retoursAxe Laroche Migennes <> AuxerreCars de substitutionAxe Laroche Migennes <> Dijon2 allers et 1 retourAxe Paris <> Dijon1 aller et 3 retoursAxe Paris <> Lyon via DijonPas de circulation directeAxe Dijon <> Is-sur-Tille6 allers-retours et cars de substitutionAxe Dijon <> Seurre – St Amour2 allers-retoursAxe Dijon <> Nevers3 allers-retoursCars de substitutionAxe Nevers <> Decize <> Cercy-la-Tour5 allers et 6 retours avec selon les heures un terminus à Cercy-la-Tour ou à Decize et cars de substitutionAxe Montchanin <> Chalon Sur Saône1 aller–retour et cars de substitutionAxe Montchanin <> Paray Le Monial3 allers-retours et cars de substitutionAxe Paray le Monial <> LyonCars de substitutionAxe Dijon <> Besançon12 allers et 13 retoursAxe Besançon <> Belfort6 allers et 5 retoursAxe Frasne <> Neuchâtel3 allers-retours et cars de substitutionAxe Dole <> PontarlierCars de substitutionAxe Dole <> ST- ClaudeCars de substitutionAxe Besançon-Viotte <> Besançon TGV5 allers-retoursAxe Besançon <> Morteau4 allers et 5 retours avec selon les heures un terminus à Valdahon ou à Morteau et cars de substitutionAxe Besançon <> Lons-le-Saunier3 allers-retours et cars de substitutionAxe Belfort <> Epinal via Vesoul7 allers-retours avec selon les heures un terminus à Vesoul ou Epinal et des cars de substitutionAxe Belfort <> Meroux <> Delle14 allers-retours avec selon les heures un terminus à Meroux ou DelleDes cars de substitution circuleront sur les axes :- Laroche / Auxerre / Avallon- Chalon / Montchanin / Etang- Montchanin / Paray- Etang / Autun- Nevers /Cosne- Nevers / Cercy-la-Tour- Nevers / Moulins-sur-Allier- Les Laumes / Dijon / Is sur tille- Paray / Lyon- Dole / St Claude- Dole / Pontarlier- Belfort / Vesoul / Epinal- Besançon / La-Chaux-de-Fonds- Besançon / Lons-le-SaunierLes clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train ou car sur l'Assistant SNCF et sur le site TER Bourgogne – Franche – Comté.Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains et cars du lendemain seront disponibles tous les jours à 17h00 sur l’application l’Assistant SNCF et tous les autres canaux d’information SNCF.Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train ou car sur l'Assistant SNCF et sur le site TER Bourgogne – Franche – Comté.Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains et cars du lendemain seront disponibles tous les jours à 17h00 sur l’application l’Assistant SNCF et tous les autres canaux d’information SNCF.POUR EN SAVOIR PLUSÉchange et remboursementLes voyageurs possédant un billet de train TGV INOUI, OUIGO, Intercités peuvent effectuer avant le départ une demande d’échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s’ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables.L’échange et/ou le remboursement peuvent s’effectuer dans les agences de voyage agréées SNCF, sur les sites et les applications.Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains du lendemain seront disponibles tous les jours à 17h00 sur l’application l’Assistant SNCF et sur tous les autres canaux d’information SNCF.Solutions alternatives de mobilités et de servicesSur les différents canaux de ventes et d’information, plus d’une trentaine de solutions alternatives sont disponibles : covoiturage (courte et longue distance), parkings, location de véhicules, VTC et taxis, trottinettes, vélos et scooters libre-service, consignes à bagages et espaces de co-working.SUR LE WEBsncf.comOUI.sncfter.sncf.com pour les horaires TER par régionsSUR MOBILETéléchargez l’Assistant SNCF et restez informés en temps réel sur Twitter @GroupeSNCF et@SNCF