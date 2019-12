GREVE A LA SNCF : Combien de TER, lundi, au départ du Creusot, et sur le réseau en Bourgogne - Franche-Comté

La galère continue pour les usagers. Le trafic sera encore très perturbé



Communiqué de la SNCF :

TRAFIC TGV

Bourgogne – Franche – Comté vers et depuis Paris

Bourgogne – Franche – Comté vers et depuis le SUD, Grand EST…

TRAFIC Intercités

TRAFIC TER Bourgogne Franche – Comté

En raison d’une grève nationale interprofessionnelle, la circulation ferroviaire sera toujours fortement perturbée sur l’ensemble du réseau lundi 23 décembre 2019.PREVISIONS DE TRAFIC RÉGIONAL BOURGOGNE - FRANCHE - COMTE POUR LA JOURNEE DU lundi 23 DECEMBREEn Bourgogne – Franche - Comté, le niveau de trafic sera très perturbéLe Creusot-Paris : 8 allers et 7 retoursMacon-Paris : 9 allers et 7 retoursDijon-Paris : 6 allers et 7 retoursMontbard-Paris : 3 allers et 2 retoursBesançon-Paris : 4 allers et 5 retoursDole - Paris : 1 aller et 1 retourBelfort-Paris : 5 allers et 6 retoursStrasbourg-Marseille : 2 allers-retours via Dijon - Besançon - BelfortFrankfurt-Marseille : 1 aller-retour via Besançon-Belfort – ChalonParis Clermont (via Nevers) : 2 allers – retours4 circulations sur 10 en moyenne sur la RégionAxe Dijon <> Lyon via Chalon sur Saône5 allers et 5 retoursAxe Dijon <> Chalon sur Saône5 allers et 5 retoursAxe Paris Gare de Lyon ou Paris Bercy <> Laroche Migennes9 allers et 9 retoursAxe Dijon <> Laroche Migennes1 aller et 1 retourAxe Paris <> Dijon via Laroche Migennes1 aller et 1 retourAxe Paris <> Lyon via DijonPas de circulation directeAxe Dijon <> Is-sur-Tille4 allers et 4 retoursAxe Dijon <> Seurre1 aller-retourAxe Dijon <> Nevers2 allers et 2 retoursAxe Cosnes Sur Loire <> Nevers2 allers et 1 retour+ 1 Decize – Cosnes sur LoireAxe <> Decize1 allerAxe Montchanin <> Chalon Sur Saône1 aller et 1 retourAxe Montchanin <> Paray Le Monial3 allers et 3 retoursAxe Dijon <> Besançon7 allers - retoursAxe Besançon <> Belfort5 allers et 6 retours+ 2 allers - retours Montbéliard – BelfortAxe Frasne <> Neuchatel3 allers et 3 retoursAxe Dole <> PontarlierCars de substitutionAxe Dole <> ST- ClaudeCars de substitutionAxe Besançon viotte <> Besançon TGV11 allers retoursAxe Besançon <> Morteau – La Chaux de Fonds2 allers retours+ 2 allers retours besançon – Le ValdahonAxe Besançon <> Lons-le-Saunier3 allers retoursAxe Belfort <> Vesoul4 allers retoursAxe Belfort <> Meroux <> Delle14 allers retours avec selon les heures un terminus à Meroux ou DelleDes cars de substitution circuleront sur les axes :- Auxerre / Laroche- Chalon / Montchanin / Etang,- Montchanin/Paray,- Etang/Autun- Nevers /Cosne- Dijon / Seurre- Les Laumes / Dijon / Is sur tille- Paray / Lyon- Dole / Andelot / St Claude- Belfort / Vesoul / Epinal.Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train ou car sur l'Assistant SNCF et sur le site TER Bourgogne – Franche – Comté.Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains et cars du lendemain seront disponibles tous les jours à 17h00 sur l’application l’Assistant SNCF et tous les autres canaux d’information SNCF.