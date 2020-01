GREVE A LA SNCF : Combien de TER, ce lundi, au départ du Creusot, et sur le réseau en Bourgogne - Franche-Comté et combien de TGV au départ de Creusot TGV

Un peu plus ici... Un peu moins là... Ca va rester compliqué...



Trafic TGV

Bourgogne – Franche – Comté vers et depuis Paris

Bourgogne – Franche – Comté vers et depuis le SUD, Grand EST…

Intercités en BFC :

PRÉVISIONS DE TRAFIC

nationales pour lundi 6 janvier 2020

Trafic TER

TRAFIC INTERNATIONAL : perturbé

Communiqué de la SNCF :En raison d’une grève nationale interprofessionnelle, la circulation ferroviaire restera perturbée sur l’ensemble du réseau mais s’améliorera fortement ce lundi 6 janvier 2020.PREVISIONS TER EN BFC :L’offre TER de lundi sera en forte amélioration par rapport aux semaines précédentes : 70% des circulations TER seront assurées sur la Région, avec 330 trains et une trentaine de cars de substitution.Demain, pour la première fois depuis le début de la grève, l’ensemble des axes ferroviaires de Bourgogne – Franche - Comté bénéficieront de circulations ferroviaires*.*Seul l’axe Laroche – Auxerre – Avallon – Corbigny sera limité à Auxerre en train. Les bus complèteront le reste du parcours ( Auxerre – Corbigny et Auxerre – Avallon).Et pour mardi, ces chiffres seront probablement encore à la hausse.Le Creusot-Paris : 6 allers et 7 retoursMâcon-Paris : 5 allers et 6 retoursDijon-Paris : 9 allers – retoursMontbard-Paris : 4 allers et 3 retoursBesançon-Paris : 6 allers et 5 retoursDole - Paris : 3 allers et 2 retoursBelfort-Paris : 6 allers et 6 retoursStrasbourg-Marseille : 1 aller et 1 retourFrankfurt-Marseille : 1 aller et 1 retourLuxembourg-Montpellier : 1 aller et 1 retourParis – Clermont via Nevers : 4 allers retoursTRANSILIEN : 1 train sur 2 en moyenneTER : 2 circulations sur 3 en moyenne*TGV : 8 trains sur 10 en moyenneInternational : trafic perturbéIntercités : 1 train sur 3Lundi 6 janvier, en moyenne 7 trains sur 10 circuleront dans la région, avec 330 trains et une trentaine de cars de substitution. "Pour la première fois depuis le début de la grève, l'ensemble des axes ferroviaires de Bourgogne-Franche-Comté bénéficieront de circulation ferroviaire", indique la SNCF qui précise que "seul l'axe Laroche-Auxerre-Avallon-Corbigny sera limité à Auxerre en train, les bus complèteront le reste du parcours entre Auxerre et Corbigny, et Auxerre et Avallon". "Pour mardi, ces chiffres seront probablement encore en hausse", conclut la compagnie ferroviaire.Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train ou car sur l'Assistant SNCF et sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté. Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains et cars du lendemain seront disponibles tous les jours à 17 heures sur l’application l’Assistant SNCF et tous les autres canaux d’information SNCF.Nette amélioration du trafic pour TGV INOUI, Ouigo et INTERCITÉS dès demainLe trafic grande vitesse s’améliorera fortement sur l’ensemble des destinations TGV dès demain lundi 6 janvier :- 98% des trains garantis sur l’axe Nord, avec notamment un trafic normal sur Paris – Lille- 87% des trains garantis sur l’axe Atlantique avec notamment 9 trains sur 10 sur Paris -Bordeaux et 8 trains sur 10 sur Paris - Nantes- 84 % des trains garantis sur l’axe Est avec 9 trains sur 10 pour Paris - Strasbourg- 78% des trains garantis sur l’axe Sud-Est avec un trafic quasi normal sur Paris - Lyon et Paris – MarseilleTous les TGV INOUI, OUIGO et INTERCITÉS disponibles à la vente jusqu’au 8 janvier 2020 inclus sont garantis et visibles sur l’Assistant SNCF, sur OUI.sncf et tous les autres canaux de vente.Tous les clients ont été recontactés et informés de la circulation de leur train par mail et SMS.• Le voyage est confirmé et garanti pour la plupart d’entre eux.• Les clients dont le train est supprimé ont la possibilité de se reporter dans un train dont la circulation est garantie. Les échanges et annulations sont sans frais et sans surcoût.Important : des places sont disponibles tous les jours dans les TGV et Intercités.Les clients sont invités à vérifier plusieurs fois les disponibilités sur les sites ou applications : d’autres clients annulant leurs voyages jusqu’à la date de départ, les places sont ainsi libérées et de nouveau accessibles pour les échanges ou les réservations.Important : des places de dernière minute sont disponibles à petits prix : 130 000 places à moins de 40€ sont à disposition des clients pour des voyages jusqu’au mercredi 8 janvier.Eurostar : 9 trains sur 10Thalys : 4 trains sur 5Lyria (Liaison France – Suisse) : 1 train sur 2TGV INOUI vers l’Italie : 1 train sur 3SNCF-DB en coopération pour ALLEO (Liaison France – Allemagne) : 1 train sur 2RENFE-SNCF en coopération pour Elipsos (Liaison France – Espagne) : 1 train sur 2TRAFIC INTERCITÉS : 1 train sur 3Trains Intercités de nuit : aucune circulationTrains Intercités de jour : 2 trains sur 5Prévisions détaillées :+ Paris – Clermont-Ferrand : 4 allers-retours+ Paris – Limoges – Toulouse : 5 allers-retours+ Bordeaux – Marseille : 2 allers-retours+ Clermont-Ferrand – Neussargues : 1 aller-retour+ Clermont-Ferrand – Lyon : aucune circulation+ Nantes – Bordeaux : aucune circulation+ Nantes – Tours – Lyon : 1 aller-retour+ Toulouse – Hendaye : 2 allers-retoursÉchange et remboursementLes voyageurs possédant un billet de train TGV INOUI, OUIGO, Intercités peuvent effectuer avant le départ une demande d’échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s’ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables.L’échange et/ou le remboursement peuvent s’effectuer dans les agences de voyage agréées SNCF, sur les sites et les applications.Pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains du lendemain seront disponibles tous les jours à 17h sur l’application l’Assistant SNCF et sur tous les autres canaux d’information SNCF.Solutions alternatives de mobilités et de servicesSur les différents canaux de ventes et d’information, plus d’une trentaine de solutions alternatives sont disponibles : covoiturage (courte et longue distance), parkings, location de véhicules, VTC et taxis, trottinettes, vélos et scooters libre-service, consignes à bagages et espaces de co-working.SUR LE WEB transilien.com pour les horaires Transilien par gare ter.sncf.com pour les horaires TER par régionsSUR MOBILETéléchargez l’Assistant SNCF et restez informés en temps réel sur Twitter @GroupeSNCF et @SNCF