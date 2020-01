BOURGOGNE : Les chauves-souris sont choyées à l'église de Sully

Des actions de nettoyage et d'aménagement des combles de l'église en faveur des chauves-souris ont été menées.



Communiqué :

Une journée d’échanges et de projets à venir

Nettoyage et aménagement des combles de l’église de Sully

Les lundi 9 et mardi 10 décembre 2019, la Société d’histoire naturelle d’Autun et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne rassemblaient 14 animateurs Natura 2000 à Sully (71).La première journée de ce rassemblement a permis au différents animateurs Natura 2000 du territoire bourguignon, dont le site Natura présente des enjeux pour les chauves-souris, de se retrouver. Sous la coupe d’Alexandre Cartier, chiroptèrologue à la Société d’histoire naturelle d’Autun, ils ont pu échanger sur l’ensemble des actions menées par chacun tout au long de cette année 2019. Riches de ces échanges de nouveaux travaux sur les différents sites de Bourgogne ont été programmés pour l’année 2020. Une dynamique entre animateurs voit le jour depuis plusieurs années et se concrétise aujourd’hui par une entraide sur de nombreux projets.Mardi 10 décembre, les animateurs Natura 2000, la SHNA et le CENB, se sont dirigés vers l’église Notre Dame de l’Assomption de Sully (71). Cet édifice est situé au cœur d’un site Natura 2000 et à proximité de colonies de chauves-souris connues. Les participants ont mené plusieurs ateliers dans les combles et sur le parvis de l’église. Après y avoir délogé les pigeons, les combles ont été nettoyés. Sur le parvis, ont été confectionnés une demi douzaine de gîtes artificiels à chauves-souris, une «boite chaude» pouvant acceuillir plusieurs dizaines d’individus, ainsi que deux nichoirs à chouette effraie. Ces constructions ont été fixées à la charpente de l’église à la tombée de la nuit. Ce site fera l’objet d’un suivi annuel qui permettra d’évaluer la colonisation par les chauves- souris et la chouette effraie.