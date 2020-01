Ateliers de dessin d’observation à Saint-Brisson (58) et à Saulieu (21)

Les ateliers hebdomadaires de dessin et peinture faune-flore à la Maison du Parc naturel régional du Morvan (Saint-Brisson) et à Saulieu se poursuivent en 2020 et s’élargissent à tous les types de dessin.

Observer pour mieux dessiner et dessiner pour mieux observer

Deux créneaux d’ateliers dans le Morvan

Contact :

Photo ©Mathieu Majérus



© Vanessa Damianthe



L’objectif des ateliers animés par Vanessa Damianthe, illustratrice, est d’acquérir les techniques de base du dessin d’observation, notamment pour reproduire fidèlement la faune et la flore. Si ces ateliers proposent une initiation à la pratique du dessin naturaliste, il est tout à fait possible d’y participer pour dessiner d’autres sujets (objets divers, paysages).Voici des exemples de thèmes abordés :? notions de perspectives, volumes, proportions, ombres, contrastes, rendus de matière ;? apprendre à reconnaître les formes géométriques dans lesquelles le sujet s’inscrit, dégager les détails importants ;? dessin d’un seul sujet en utilisant plusieurs techniques ;? réalisation de planches documentaires sur la botanique, la zoologie et la géologie ;? et bien d’autres !Les ateliers sont destinés aux adultes et jeunes de plus de 16 ans, débutants, initiés ou confirmés. Le sujet et la technique sont libres, une thématique est proposée en parallèle du travail personnel.Deux ateliers sont possibles :? les lundis, de 14h à 17h, à l’espace culturel Claude-Sallier, à Saulieu (Côte-d’Or), dans le cadre du Club du Temps Libre.? Les mardis, de 18h à 20h, en Salle des Grands Lacs, à la Maison du Parc naturel régional du Morvan (Saint-Brisson, Nièvre).Le nombre de places est limité afin de permettre un suivi personnalisé selon le niveau de chaque participant, aussi l’inscription préalable est obligatoire. Il est possible d’assister à une seule séance.Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site internet www.vanessa-damianthe.com/ et sur la page Facebook www.vanessa-damianthe.com/ Vanessa Damianthevanessa.damianthe@gmail.com06 71 69 05 36